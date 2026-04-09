hitomiが2026年初となるワンマンライブ＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞を3月28日、東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて実施した。デビュー30周年を経てもなお精力的な活動を続けるhitomi。今年に入ってからも世代の異なるNikoんとの対バンツアーや“Re:light Project”、テレビドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』のオープニングテーマ「Stand by…」のリリースなど、その勢いはまったく衰えることはない。そんな中行われた