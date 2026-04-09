ドキュメンタリー番組「ベーリング海の一攫千金」で知られたトッド・メドウズさんの死因が判明した。デッキハンドとして知られたメドウズさんは、同番組の撮影中に乗っていた漁船から海に投げ出され、25歳でこの世を去っていたが6日、死因が溺死と正式に発表され、低体温症を併発した可能性が高いとされている。 【写真】娘までも飛行機墜落事故で亡くなった「スピード・レーサー」俳優が死去