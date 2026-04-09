エイベックスの松浦勝人会長が6日のXで、花粉症に関する政府の対策について「遅すぎる」と怒りをにじませて指摘した。 【写真】山の斜面からわき上がる恐ろしいまでの杉花粉 松浦氏は「重度の花粉症だから言うけど、なぜ日本の政治家はこの問題に本気にならないのか。故・石原慎太郎氏が『杉を全部切れ』と言ってから20年以上。結局ほぼ何も変わってない。政府は『30年で半減』とか言ってるけど遅すぎる。国民の4割が毎年2ヶ