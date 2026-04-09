八戸の澤上竜二が決めたゴラッソが話題となっているJ2・J3百年構想リーグの第1節延期分の栃木SC対ヴァンラーレ八戸の一戦が4月8日に行われ、八戸が3-0で勝利して最下位を脱出した。開幕戦（第2節）で群馬に1-0で勝利して以来、7連敗中だった八戸だが、背番号10を付けるFW澤上竜二の2ゴールの活躍もあって、勝ち点3を積み重ねた。快勝を収めた八戸だが、澤上が後半32分に決めた、この試合の自身2点目のゴールが話題となっている。