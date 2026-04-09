10年にわたりステージで育てられてきた音楽が、いまひとつの作品として世に放たれた。篠笛奏者・狩野泰一の最新アルバム『WORLD PEACE（ワールド・ピース）』が、4月8日（水）に発売された。篠笛の響きに立ち返った最新作本作は、篠笛という日本古来の楽器が持つ「呼吸」や「揺らぎ」、その響きそのものに深く向き合った作品である。世界30カ国以上で演奏を重ねてきた狩野泰一が、音楽を通して見つめ、感じ続けてきた感覚を、「平