８日、抗議集会でプラカードを掲げる参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京4月9日】東京の国会議事堂前で8日夜、約3万人の市民が集会を開き、高市早苗政権による長距離ミサイル配備や殺傷能力のある武器の輸出解禁に向けた動きなど、平和憲法を形骸化させる姿勢に抗議した。東京新聞によると、集会と連携して全国130カ所以上で護憲を訴える街頭デモが行われた。８日、抗議集会でプラカードを掲げる参加者。（東京