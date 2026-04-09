世界的な抹茶ブームが到来していますが、その影響が意外なところに現れています。これから新茶の季節を迎えますが、その原料となる煎茶が今、ピンチを迎えています。世界を魅了する“抹茶ブーム”の裏で、お茶の農家では緊急事態が起きていました。農家：正直過熱しすぎ。今までのお抹茶の流通がガラッと変わってしまった。9日に取材班が向かったのは、東京・浅草にある抹茶スイーツ専門店「雷一茶 お抹茶体験店」。店内には、多く