記者会見する宇宙飛行士の油井亀美也さん＝9日午後、東京都千代田区国際宇宙ステーション（ISS）に約5カ月間滞在し、1月に地球へ帰還した宇宙飛行士の油井亀美也さん（56）が9日、帰国後に初めて記者会見し、ミッションを振り返って「自分ができることは全てやった。経験を日本や世界の皆さま、後輩の育成に使っていきたい」と語った。油井さんのISS滞在は2015年に続き2回目。滞在中は、日本の新たな無人補給機「HTV―X」1号機