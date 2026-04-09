オマーン・マスカットの港に停泊するタンカー＝3月（ロイター＝共同）茂木敏充外相は9日、オマーンのバドル外相とイラン情勢を巡り電話会談した。米イランの2週間の停戦合意を歓迎した上で、ホルムズ海峡は世界の物流の要衝であり国際公共財だと強調。日本関係船舶を含む全船舶の航行の安全確保に向け、オマーンと緊密に連携したいと呼びかけた。バドル氏は事態安定化のため、引き続き日本と協力したいと応じた。オマーンは今