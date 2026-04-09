お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が9日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、あの有名評論家への怒りをぶちまける場面があった。自身が製作総指揮を務めた映画「えんとつ町のプペル」（20年12月公開）は興行収入27億円のヒットを記録したが、ある人物と“因縁”があるという西野。チャンネル登録者数122万人を超える評論家・岡田斗司夫氏は21年1月に「『えんとつ町のプペル』を見ない理由、話します」というタイ