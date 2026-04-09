高市早苗首相（65）と、安倍政権で政務秘書官などを歴任した今井尚哉・内閣官房参与の関係が、永田町で注目されている。3月に行われた日米首脳会談をめぐり、月刊誌『選択』（4月号）が「ホルムズ海峡へ自衛隊を派遣するつもりでいた高市氏に今井参与が『何考えているんだ』と“恫喝”した」などと報じたのだ。【画像】話題になった「選択」の記事（選択出版）“大ゲンカ”報道があった高市首相と今井参与 ©︎時事通