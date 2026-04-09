歌手加藤登紀子（82）が9日、東京・新宿のロシア料理店「スンガリー」で取材会を行った。店は加藤の生まれた満州（現中国東北部）から日本に逃げたロシア人のために両親が開店。それから約70年。ずっと親族が経営を引き継いでいる。3月31日発売した新著「『ま・さ・か』の学校ピンチはチャンス」（時事通信社）は人や歌との出会いをつづった。人では森繁久弥さん、宮崎駿さん、河島英五さんら。歌では「百万本のバラ」など、60年