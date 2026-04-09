イスラエル軍は9日、レバノンの親イラン武装組織ヒズボラの最高指導者カセム師の側近を殺害したと発表しました。イスラエル軍は8日、レバノンで過去最大規模の空爆を行い、ヒズボラの最高指導者カセム師の甥で側近だったハルシ氏を殺害したと発表しました。イスラエル軍はハルシ氏がヒズボラの運営と警備で中心的な役割を担っていたと主張しています。一方で、イスラエルメディアは8日、軍の大規模な空爆は最高指導者カセム師を狙