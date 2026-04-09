5月12日にフランスで開幕する、世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭ラインアップ発表会見が9日、フランスで開かれた。最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に、綾瀬はるか（41）と千鳥の大悟（45）が主演する、是枝裕和監督（63）の新作映画「箱の中の羊」（5月29日公開）の出品が決まった。「箱の中の羊」は「最新のテクノロジーで死者をよみがえらせる」という発想が是枝監督の出発点となった。24年春に中国で死者