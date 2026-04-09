アメリカ軍の給油機事情を反映か？アメリカ空軍の予備役司令部試験センター（AATC）は2026年4月7日、A-10「サンダーボルトII」にプローブ・アンド・ドローグ方式の空中給油能力を導入したと発表しました。【画像】なんか変？ これが、新装備を使って給油するA-10です公開された画像によると、プローブ・アンド・ドローグ方式に対応したA-10は、機首部分にパイプ状の受油装置「プローブ」を装備しており、給油機から伸びる給油