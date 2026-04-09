言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！短い言葉ほど、一部分が隠されると「あれ、なんだっけ？」と盲点になりやすいものです。今回は、誰かにお願いをする時や、状態を変えるときの動作を表す言葉を集めました。頭を柔らかくして、日常の会話シーンを思い浮かべながら、制限時間1分以内のクリアを目指してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。