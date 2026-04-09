中東情勢をめぐる石川県内への影響です。アメリカ、イスラエルとイランが2週間の停戦に合意したものの、状況は混とんとしています。これまで燃料費高騰の影響を受けてきた温泉旅館は、この状況をどう捉えているのか、取材しました。加賀市山中温泉にある旅館「胡蝶」。久々江龍飛フィールドキャスター「こちらの旅館の温泉を沸かすには大量の灯油が必要です。これまでの原油高騰は旅館にどのような影響を及ぼしているのでしょうか