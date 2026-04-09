9日未明、金沢市で住宅7棟が焼け、火元の家から2人が遺体で見つかった火事は、こたつが置いてあった1階の和室部分の燃え方が激しかったことが分かりました。80代母親・50代息子の2人が逃げ遅れ9日午前1時20分ごろ、金沢市畝田東2丁目の木造2階建て住宅から火が出て、火はおよそ3時間後に消し止められました。この火事で火元の住宅を含め7棟、合わせておよそ260平方メートルが焼けました。警察によりますと、火元の住宅には90代の夫