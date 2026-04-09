過去の一人暮らしで直面した経済的な厳しさをきっかけに、将来の再独立を見据えて実家に戻る選択をする人も少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、福岡県福岡市博多区在住・31歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者の