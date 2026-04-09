石川県の山野之義知事は、旧日銀金沢支店の跡地活用や金沢駅前の再開発など、県と金沢市の緊密な連携が問われる課題について、9日村山市長との意見交換に臨みました。山野之義知事「おはようございます。」9日、山野知事が訪れたのは4年前まで市長を務めていた金沢市役所。知事として訪れるのは今回が初めてです。秘書課前では・・・山野知事「勝手に行ってもいいんですか？」職員「どうぞどうぞ」山野知事「おはようございます」