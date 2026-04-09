『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「集団ドリフト走行か男3人逮捕迷惑行為に苦情相次ぐ」についてお伝えします。◇爆音をとどろかせながら集団で走る車。急ブレーキや急ハンドルを繰り返すドリフト走行です。火花を散らし、車両の部品のようなものが落ちる様子も見られました。道路には、ドリフト走行によってついたとみられる黒いタイヤ痕のようなあとが残っています。名古屋市で去年4月、集団でドリフ