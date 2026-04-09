南海電鉄の新たな観光列車。内装などが公開されました。 南海電鉄・難波駅の「0（ゼロ）番のりば」。ユニークな木のベンチに、天井に曲線をあしらった、この春できたばかりのホームです。 そこにやってきたのは、大阪の難波と和歌山の高野山を結ぶ新たな観光列車、「GRAN天空（グランてんくう）」。 運行開始を4月24日に控え、9日に行われたセレモニーには、列車の目的地の高野山から真言宗の僧侶らが駆けつ