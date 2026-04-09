小学6年の男子児童が行方不明となっている京都府南丹市では4月9日も捜索活動が続いています。児童の小学校では、防犯カメラの増設が決まりました。 京都府南丹市で小学6年の安達結希さん（11）が行方不明となってから9日で17日がたちました。警察は午前から約50人態勢で捜索にあたりました。 安達さんは3月23日の朝、父親の車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に行方不明に。 6日後には学校から北西に約3㎞