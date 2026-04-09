「Dyson HushJet Mini Cool ファン」（左から：インク／コバルト、ストーン／ブラッシュ、カーネリアン／スカイ）ダイソンは、ダイソン初のポータブルハンディファン「Dyson HushJet Mini Cool（ダイソン ハッシュジェット ミニクール） ファン」を発表した。5月7日から、ダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始する。5月20日から、家電量販店などで順次販売を開始する。この製品は、夏のアクティブなライフスタイルの