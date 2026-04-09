神社などの修復を担う「宮大工」を育てる学科が、奈良県内の公立高校に新設されました。 4月9日、奈良県大淀町の県立奈良南高校で行われた入学式。この学校には今年4月から宮大工や木造建築士など“未来の匠”を育てる「伝統建築科」が新設され、6人の新入生が一期生として入学しました。 宮大工は神社などの建築・修繕を専門とし、くぎを使わない「木組み」の技術を駆使する職人です。 近年、地震や台風などの災害で全