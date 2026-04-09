◇プロ野球パ・リーグ楽天ー日本ハム(9日、楽天モバイルパーク)日本ハムがまさかの形で打線をつながれ初回に失点しました。村林一輝選手が快足飛ばし内野安打で出塁すると、続く辰己涼介選手の打球は加藤貴之投手の前に転がりますが、バットが折れたことにより、避ける形でキャッチすることができずヒットとなります。さらに浅村栄斗選手の打球はライトへ高く飛びますが、万波中正選手が打球を見失い後ろへポトリと落ちてしまい