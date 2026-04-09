全国の書店員が最も売りたい本を選ぶ「２０２６年本屋大賞」（同賞実行委員会主催）は９日、朝井リョウさん（３６）の「イン・ザ・メガチャーチ」（日本経済新聞出版）に決まった。２位は佐藤正午さんの「熟柿（じゅくし）」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、３位は村山由佳さんの「ＰＲＩＺＥ―プライズ―」（文芸春秋）。翻訳小説部門１位は、仏の作家メリッタ・ダ・コスタさんの「空、はてしない青」（講談社、山本知子訳）だった。い