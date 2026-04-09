（資料写真）９日午前１１時２０分ごろ、横浜市港南区のＪＲ港南台駅で人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、京浜東北・根岸線の南北行きの計２２本が区間運休し、４本が最大約２時間５分遅れ、約６千人に影響した。