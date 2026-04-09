いい睡眠をとるにはどうしたらいいのか。スマートウォッチの睡眠スコアも、流行の睡眠サプリも、SNSで話題の睡眠法も、科学的根拠は乏しいという。睡眠科学者のメライン・ファンデラールさんの著書『熟睡力』（新潮社）から紹介する――。（第3回）※本稿は、メライン・ファンデラール（著）、國森由美子（訳）『熟睡力』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／microgen※写真はイメージです - 写真＝iStock.co