「こうしなければいけない」という常識や思い込みによって、自分を追い詰めてしまう人は多い。自身もうつ病を経験した精神科医の平光源さんは「常識は本来、自分を守るためにあるもの。自分を苦しめる常識なら、手放してもいい」という――。※本稿は、平光源『頑張れないんじゃなくて、頑張りすぎただけ』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Kayoko Hayashi※写真はイメージです - 写真＝iStock.co