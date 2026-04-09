東京から新幹線で約2時間半の石川県金沢市に、金沢21世紀美術館がある。年間200万人近くの来館者数を誇る人気ミュージアムだ。二代目の館長を務めていた美術評論家の秋元雄史さんは「金沢21世紀美術館をより発展させるために私が進めたのが、金沢市民と関係をさらに深め愛される美術館にしていくことと、金沢の伝統文化である工芸との距離を近づけることだった」という――。※本稿は、秋元雄史『芸術の価値とは何か』（中公新書ラ