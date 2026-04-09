パーク24は4月9日、「ガソリン価格とクルマの利用」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年3月2日〜3月10日、ドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ」の会員4,752名を対象にインターネットで行われた。○高いと感じるレギュラーガソリン価格「150円以上」が最多高いと感じる1リットルあたりのレギュラーガソリン価格は、「150円以上」が36%で最も多く、次いで「160円以上」22%、「140円以上」15%となった。