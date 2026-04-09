三重県の新名神高速で6人が死亡した事故で、逮捕されたトラック運転手の女が起訴されました。亀山市の新名神高速下りのトンネル内で先月20日、大型トラックが渋滞の車列に追突して3人の子供を含む6人が死亡した事故で、トラックを運転していた水谷水都代被告(54)が9日、過失運転致死の罪で起訴されました。起訴状によりますと、水谷被告は当時、現場の制限速度を超える時速82キロで走行し、渋滞で停車中の車に9.4メー