【モデルプレス＝2026/04/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が4月7日、自身のInstagramを更新。恋人の河村叶翔（かわむら・かなと）とのユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）デートショットを公開した。【写真】「今日好き」美男美女カップル「おしゃれすぎる」リンクコーデでラブラブ密着◆「今日好き」かなりのカ