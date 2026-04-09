【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの長谷川理恵が4月8日、自身のInstagramを更新。米粉の皮で作った手作り餃子を公開した。【写真】52歳ママモデル「綺麗な包み方」米粉の皮で作った手作り餃子◆長谷川理恵、手作り餃子公開長谷川は「葉ニンニクが手に入ったので細かく刻んで餃子に」「餃子の皮は米粉 軽いので気に入ってます」とコメント。材料を写した写真や、形よく包まれたたくさんの手作り餃子とこんがりと焼いた後の餃子を