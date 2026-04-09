【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの佐藤晴美が4月7日、自身のInstagramを更新。ショート丈のパーカーを着用したヘソ出しのコーディネートを公開した。【写真】30歳LDH所属美女「おしゃれ上級者」驚きの美腹筋披露◆佐藤晴美、ヘソ出しコーデ公開佐藤は、ショート丈のパーカーをフードをかぶって着用し、ジャケットを羽織り、デニムパンツにブーツを合わせたコーディネートを公開。引き締まった腹筋を見せている。◆佐藤晴美の投