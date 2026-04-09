【モデルプレス＝2026/04/09】東海オンエア・ゆめまるが4月7日、自身のInstagramを更新。全身が赤く染まった衝撃的な姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】東海オンエアメンバー「どういう状況？」新居で“全身赤”の衝撃ショット◆東海オンエア・ゆめまる、新居での衝撃的な姿公開4月4日の投稿で髪色がピンクになった姿を披露していたゆめまる。今回の投稿では「みんなは慰める？」とつづり、真っ赤なズボンを履き、顔や裸の上