【モデルプレス＝2026/04/09】ブロガー・作家のはあちゅうが7日、自身のInstagramを更新。長男と、長男の父親で元セクシー男優のしみけんとの家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】元セクシー男優「素敵すぎる」事実婚解消の相手＆入学式の息子との家族ショット◆はあちゅう、息子入学で家族ショット披露はあちゅうは「入学式の家族写真。6年後に同じ場所、同じポーズで撮れたらいいなぁ...。（やってくれるかなぁ...