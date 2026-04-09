【モデルプレス＝2026/04/09】歌手でタレントの香坂みゆきが4月7日、自身のInstagramを更新。ボリュームたっぷりの手作りの料理を公開した。【写真】63歳女優「ボリューム感に元気が出る」フライパンいっぱいの“男子飯”◆香坂みゆき、豪快な男子飯を披露香坂は「男子飯 大量の生姜焼き〜」とつづり、調理中のフライパンの様子を投稿。フライパンいっぱいの豚肉に、タレがしっかりと絡まった大量の生姜焼きを披露した。「＃おうち