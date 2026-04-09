今日9日(木)、札幌管区気象台から最新の1か月予報が発表されました。向こう1か月の北海道は、気温が平年より高く経過する見込みです。特に期間のはじめは、気温がかなり高くなるでしょう。その影響もあり、桜の開花は平年よりかなり早くなる所が多い見込みです。朝晩と日中の気温差が大きくなるため、お花見などで外出する際は、調節しやすい服装が良さそうです。1週目(4/11〜4/17)12日にかけて雪の降る所や積もる所も13日以降