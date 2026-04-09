日本相撲協会は９日、幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）と同・玉鷲（片男波）が、春巡業から離脱したと発表した。診断書も公表され、義ノ富士は鼓膜に穴が開いた状態の「右鼓膜穿孔（せんこう）」、玉鷲は「変形性腰椎症、腰部神経根症」と記されていた。春巡業は先月２９日に三重・伊勢市から始まった。先月３１日からは大関・安青錦（安治川）が左足小指骨折で離脱。２人の離脱で、休場者は計１４人となった。１０日は千葉・成田