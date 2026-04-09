気象庁が今日9日発表した最新の1か月予報によりますと、この先1か月の気温は全国的に平年より高い予想で、早めの熱中症対策が必要です。一方、この先、東日本太平洋側と西日本では降水量が平年並みか多いでしょう。ゴールデンウィークは晴れる日が貴重となりそうで、計画は気象情報を確認しながら決めると良さそうです。数値予報モデルによる予測結果今日9日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。それによりますと、1か月平均