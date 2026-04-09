◆男子プロゴルフツアー開幕戦▽東建ホームメイトカップ第１日（９日、三重・東建多度ＣＣ名古屋＝７０９０ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、主催者推薦で出場している水田竜昇（スプリングフィールドＧＣ）が１イーグル、６バーディー、２ボギーの６５をマークし、首位と１打差の６アンダー２位と好発進。後半の１３番では今季ツアー１号となるホールインワンを達成した。２イーグル、４バーディー、１ボギーの６４で