3月20日、三重･亀山市の新名神高速で車3台が炎上し6人が死亡した事故で、大型トラックを運転していた女がスマートフォンを使用し、脇見をしていたとみられることがわかりました。検察は、9日、女を過失運転致死の罪で起訴しました。9日、起訴された水谷水都代被告は3月20日、三重県亀山市の新名神高速下り野登トンネル出口付近で大型トラックを運転中、乗用車に追突するなどして男女6人を死亡させた過失運転致死の罪に問われ