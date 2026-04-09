9日午前、閉山中の富士山で心肺停止の男性1人が見つかりました。警察は4月6日に滑落した30代の日本人男性とみて身元の確認を進めています。警察によりますと、4月6日、富士山新七合目付近でポーランド国籍の男性が滑落し救助された際、「日本人が目の前で滑落した瞬間に自分も滑落した」と話したことから、警察と消防で天候の回復を待って、8日から富士山に登り捜索にあたっていました。9日午前、静岡県警の山岳遭難救助隊が