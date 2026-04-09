今年の愛知の春闘では、「賃上げ率」で初めて中小企業が大企業を上回りました。 【写真を見る】【春闘】中小企業の賃上げ率 初めて大企業を上回る 要因は｢人手不足に伴う対応｣ 愛知の平均賃上げ率は5.52％ 9日、連合愛知が発表した県内215の組合の春闘の実績によりますと、賃上げ額は月平均1万8556円・平均賃上げ率は5.52％でした。 中でも注目は、平均賃上げ率で中小企業で5.57％・大企業が5.52％と、比較が可能な2013年以降で