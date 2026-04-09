圧雪路でも驚くほど高い安定感ノルウェーからスウェーデンを目指す、ミニ・クーパー S コンバーチブル。「ゴーカート」ドライブモードを編集し、アクセルとステアリング、スタビリティ・コントロール、7速デュアルクラッチATを、自分好みの設定へ整える。【画像】驚くほどの安定感ミニ・クーパー・コンバーチブル現実予算で狙えるオープンカーたち全141枚トラクション・コントロールを切る、「DSCオフ」にもしようかと思っ