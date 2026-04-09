貴重になったお手頃価格のコンバーチブル最近は、オープンカーがすっかり少なくなった。お手頃なコンバーチブルが、かつては複数存在したのに。日産マーチ（マイクラ）にも、ソフトトップ仕様が存在したほど。もっと高く評価するべきだったと、今頃になって思う。【画像】驚くほどの安定感ミニ・クーパー・コンバーチブル現実予算で狙えるオープンカーたち全142枚最近の若者は、日産ジュークなどが牽引した、小さなクロス