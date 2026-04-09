テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第2話が8日放送され、不倫相手の子どもと遭遇した時の菅井友香の役柄の演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「めっちゃホラー」演技に反響が寄せられた菅井友香29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたが