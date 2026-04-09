人気総合格闘家の萩原京平（30）が9日、みずほペイペイドームでのソフトバンク―西武戦のセレモニアルピッチに登板した。自身のラッキーナンバー「2」を並べた背番号「22」のユニホームでマウンドに上がるとノーバウンドのストライク投球で会場を盛り上げた。「緊張したっすよ。格闘技の試合では緊張したことないけど、最近で一番、緊張したかも。傾斜で投げたの初めてやったし」ブルペンでは中継ぎ右腕の伊藤優輔に投げ方を